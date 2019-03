Ancelotti confiesa que Gareth Bale le decepcionó en el Real Madrid

Durante dos temporadas, Carlo Ancelotti tuvo serios líos con la posición de Gareth Bale en el campo. Izquierda, derecha, centro… hasta que llegó el agente de Bale, Jonathan Barnett, al despacho de Florentino Pérez y le comunicó la posición en la que quería jugar Bale. Un gesto que no agradó nada a Ancelotti.

En una entrevista realizada por los lectores de la revista Four Four Two, uno de ellos preguntó al entrenador si le decepcionó que fuera el representante a hablar con el presidente sobre su posición y no lo hiciera el jugador con el técnico: “Sí. Me sentí decepcionado porque yo no suelo hablar con los agentes pero si el jugador no está contento debería hablar conmigo, con el entrenador. Normalmente, cuando un jugador no está feliz habla conmigo. Debería ser así”.

Se sigue llevando bien con Florentino

Por otro lado, a Florentino no le dejó en mal lugar pese a que fue destituido en su segunda temporada. “Que Berlusconi, Florentino, Abramovich me despidieran no implica que se rompa la relación con ellos. Con Florentino me sigo llevando bien”.

Al que se deshizo en elogios fue a Cristiano Ronaldo. “Es realmente un jugador fácil de entrenar, porque no tienes que decirle nada. Sabe perfectamente qué hacer en los entrenamientos y en los partidos”. Además, contó una curiosa anécdota que tuvo con el portugués. “Una vez le dije que iba a quedarse en el banquillo en un partido importante. Me miró completamente conmocionado. Luego le dije que estaba bromeando”.

Ibrahimovic también fue víctima de 'Carletto'

Hablando de anécdotas, la mejor sin dudas es la que cuenta sobre Zlatan Ibrahimovic. El italiano entró en cólera en la eliminación por penaltis en la Copa de Francia contra el Evian y Zlatan pagó los platos rotos. “Jugamos realmente mal. Estaba muy enfadado, tanto que rompí una puerta. Le pegué una patada a una caja y acabó en la cabeza de Ibrahimovic. No reaccionó”.