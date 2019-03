Ancelotti : "Competí con el mejor equipo del mundo, el Barcelona"

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, aseguró que un entrenador es "juzgado por los resultados", explicando que "no se puede ganar cada año" y destacando que en España es especialmente difícil, porque está "el mejor equipo del mundo, el Barcelona" o el Atlético de Madrid, conjunto del que recalcó que es "muy competitivo".

"Eres juzgado por los resultados, Pero no se puede ganar cada año. No en España, donde tienes al mejor equipo del mundo, el Barcelona. Tienes un tercer equipo, el Atlético, que también es muy competitivo", comentó en una entrevista al 'Daily Mail'.

El de Reggiolo reconoce que en el conjunto blanco vivió su "trabajo más duro" y con "más presión incluso que en Milán". "¿Fue perder ante el Liverpool en 2005 mi peor experiencia? Prueba a perder 4-0 en el derbi madrileño. Esa temporada tuvimos una racha de 22 victorias consecutivas, pero todo se olvidó el 7 de febrero cuando perdimos 4-0 ante el Atlético", observó.

Ancelotti tuvo una fuerte relación con los jugadores del Real Madrid, y siente todavía algo de tristeza y decepción cuando reflexiona sobre su salida del Santiago Bernabéu en mayo.

"Ser despedido es parte de tu trabajo, pero si me preguntas acerca del despido por el Real Madrid, creo que no estuvo bien. Yo estaba muy, muy contento porque tuve una relación fantástica con los jugadores. Me gustó mucho la formación de este equipo. Ellos fueron muy serios, muy profesionales. Me decepcionó más con el Chelsea", reconoció.

Y de entre ellos destaca una vez más a Cristiano Ronaldo. "Vi su película, pero no se muestra cómo de profesional es en realidad. A veces nos volvíamos de un partido europeo, podrían ser las tres de la mañana, pero Ronaldo no se iba directamente a casa. En su lugar, iba al campo de entrenamiento para darse un baño de hielo, para una mejor recuperación", comentó.

El italiano recordó también cómo fue su despido de la entidad blanca, explicando que "el presidente y el director general" fueron a verle, pero que "no hablaron sobre el futuro" con él. "Pero podía sentir lo que iba a venir", aclaró.

"Si el entrenador no gana en el Real Madrid se le despide. Si no hubiera ganado la 'Décima', me habrían despedido un año antes, pero sabía esto cuando acepté el trabajo. Yo podría haber decidido no firmar, pero el Real Madrid es el club más importante del mundo", declaró.

Por otro lado, el exentrenador del Real Madrid reconoció que Jose Mourinho le "envió un mensaje de felicitación" al conquistar la décima Copa de Europa con el Real Madrid y afirmó que se lleva "bien" con el técnico portugués, al que no pretende relevar en el Chelsea.

En este sentido, el italiano, sobre el mal momento del equipo inglés, cree que "a veces no se pueden explicar por qué pasan esas cosas".

"Pero José no será despedido. Ellos ya han optado por mantenerle y creo que es una buena elección. El sabe mejor que nadie lo que está pasando en el Chelsea", apuntó.

"NUNCA USO EL LÁTIGO"

En esta línea sobre los momentos difíciles del técnico de Setúbal, puso de ejemplo la final de la Liga de Campeones que disputó como entrenador con el Milán cuando ganaba 3-0 frente al Liverpool en la primera parte y finalmente cayó derrotado.

"¿Cómo perdimos en Estambul cuando íbamos tres goles arriba contra el Liverpool en el descanso? Esperas que el entrenador rival ponga un delantero, pero pone un centrocampista. Es un misterio", expresó al respecto un Ancelotti al que le "gustaría volver a trabajar en Inglaterra". Me encanta su fútbol, sigo teniendo una casa en Londres y me gustaría estar con un equipo compitiendo en Inglaterra y Europa", reconoció.

"Yo nunca uso el látigo. He tenido problemas con jugadores. Tuve jugadores que le dijeron a Paul Clement, mi asistente, 'que te jodan', pero mi respuesta fue decirles que ya no jugasen más para mí; que tendrían que pedirle al club irse. Yo soy un entrenador. Un profesor. Y trabajar con los jugadores es la mejor parte del trabajo, pero yo era un jugador, también, y tengo memoria", observó sobre su experiencia con sus plantillas.

Sobre su futuro, apuntó que tuvo "algunas ofertas de todo el mundo". "Pero al final preferí quedarme libre un año. Ya tenía tres experiencias parecidas. En Juventus empecé en febrero, con Milán y PSG en noviembre, y ninguna de las tres fueron buenas. Así que prefiero estar un año de descanso. Si tengo la suerte de encontrar un club en el verano, entonces genial. Si esto no sucede, entonces quizás tendré que considerar una oferta durante la temporada, pero no ahora", concluyó.