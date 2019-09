Después de dos 0-3. El del Sevilla a favor. El del Real Madrid en contra. Así, tras una semana europea con distintas sensaciones llegan al plato fuerte de la quinta jornada de LaLiga Santander merengues e hispalenses.

Tras dejar en Azerbaiyán una temible sensación de superioridad el equipo de Lopetegui recibe al Real Madrid. Lo hace después de conseguir un 0-3 y volver de Asía para conseguir un triunfo, que les permita a los hispalenses mantener el liderato.

Nolito es la única baja que tiene el entrenador hispalense para la vuelta de LaLiga Santander. Después de rotar en Europa League se espera que el preparador vasco vuelva a utilizar un once de gala, que aun no ha perdido esta temporada.

Los blancos llegan a esta quinta fecha tras arrastrase en París. Una derrota dolorosa que provoca la sensación de que Zidane se la juega en un campo, que al Real Madrid nunca se le ha dado excesivamente bien.

El principal problema blanco de cara a un partido que se antoja vital son las lesiones. El preparador merengue no podrá contar con los lesionados Modric, Marcelo y Fede Valverde. Además, de Asensio lesionado de larga duración. Por lo que, al técnico galo no le quedará otra que repetir un once muy similar al que cayó en París.

Estas serán las alineación oficiales de los dos equipos:

Sevilla FC: Vaclik; Navás, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Jordán, Banega, Fernando, F. Vázquez; Ocampos y De Jong.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Hazard, Benzema, Bale.