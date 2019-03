Alexis Sánchez piensa que al Arsenal le falta "creerse el cuento" para ganar la Premier

El chileno Alexis Sánchez se ha mostrado convencido de que el Arsenal puede ganar la Premier League, pero ha asegurado que al conjunto londinense le falta "un poco de hambre" y "creerse el cuento". "Con los jugadores que tenemos creo que podemos ganar la Premier. Sin embargo, nos falta un poco de hambre, entrar al campo con la mentalidad de ir ganando 1-0", dijo Alexis, en una entrevista en Londres.

La salida con el United, ejemplo a seguir

"Nos falta creernos el cuento, creer que podemos ser campeones. Recuerdo un partido ante el Manchester United la temporada pasada, antes de entrar al campo vi a los compañeros con hambre de ganar cosas y los primeros 20 minutos les pasamos por encima e íbamos 2-0. Ahí entramos con los ojos rojos, con hambre de ganar", rememoró.

El chileno, de 27 años, en su segunda temporada en el Arsenal tras su traspaso procedente del Barcelona, considera que el tiempo pasado en Inglaterra le ha hecho "una persona más adulta y profesional". "Soy una persona más adulta y más profesional, pero sigo haciendo bromas y haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol.

La Premier, la mejor liga del planeta futbolístico

En Inglaterra he crecido como persona y he aprendido muchas cosas", dijo Alexis, que elogió la competitividad de la Premier League, "la mejor liga del mundo". "Lo que más me gusta aquí es que los partidos son de ida y vuelta, muy competitivos. Ésta es la mejor liga del mundo. He jugado en Italia y en España y está es la más competitiva", señaló.

Comienzo duro

Alexis, que esta campaña en la Premier League ha disputado 19 de los 27 encuentros del Arsenal, calificó de "duro" el comienzo de temporada que ha vivido, pero insistió en que va poniéndose en forma "poco a poco para ayudar al equipo". "Esta temporada ha sido dura. El año pasado, después de la Copa América que ganamos, terminé muy desgastado y me costó mucho empezar. No he estado del todo fino todavía, pero voy poco a poco poniéndome en forma para ayudar al equipo", explicó en la entrevista, emitida este miércoles.

"Me sé dosificar sobre el campo. Cuando estoy cansado sé cuando tengo que ir fuerte o despacio, y eso me ayuda para jugar mejor el siguiente partido. A veces, cuando me paro, al siguiente partido me siento más casado, como no hubiera entrenado en un mes. Cuanto más juego, mejor me siento", señaló el chileno, que reveló que los futbolistas siempre tienen "un golpecito o algo que les moleste". "El futbolista nunca juega al cien por cien, siempre tiene algún problema. Ahí el que sabe si estás bien o mal eres tú, pero el jugador siempre tiene un golpecito o algo que le moleste un poco", sostuvo.

Tiene fe en su batalla contra el Barça

El Arsenal, tercero en la Premier League, debe remontar el próximo 16 de marzo un 0-2 en contra ante el Barcelona en el Camp Nou para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, pese a lo complicado de la tarea, Alexis asegura que él tiene fe en conseguir la remontada en la Ciudad Condal: "Yo me tengo fe. El Barcelona va bien, pero es un partido. Nosotros aquí tuvimos ocasiones de gol, pero nos ganaron por experiencia. A veces el mejor equipo no gana porque es el mejor, sino por el detalle", subrayó el chileno