Alexis Sánchez apostó con Marcos Rojo 22.100 euros a que despedían a Mourinho: "Te lo dije"

Que Mourinho tenía en contra a los jugadores del Manchester United no es algo nuevo y, desde que se hiciera público su despido, no dejan de salir a la luz las diferencias que había dentro del vestuario.

Según 'The Sun', el jugador chileno Alexis Sánchez habría apostado con Rojo 22.100 euros a que despedirían a José Mourinho. Esto se deduce porque en el grupal de la plantilla Alexis escribió: "¡Te lo dije!. Todo lo que hace falta es paciencia. Rojo, me debes 20.000 libras".

La afición no está muy contenta con el rendimiento de Alexis desde que llegó al United, incluso Mourinho le defendió públicamente diciendo que era difícil integrarse a mitad de temporada al haber llegado en enero. Pero Alexis criticó abiertamente al portugués por sus tácticas y su propia falta de tiempo de juego.

El diario inglés también cuenta cuál fue la reacción de Pogba en los vestuarios del campo de entrenamiento de Carrington, tras conocer la noticia del cese del entrenador portugués: "Él pensó que podía embaucarme y volver a la afición en mi contra. Ha jodido al futbolista equivocado".

Alexis lo desmiente

A través de la red social Twitter, Alexis Sánchez ha desmentido la información del diario 'The Sun'. El chileno ha escrito el siguiente mensaje: "¡Esto es FALSO!. El míster me trajo al mejor equipo del mundo y solo tengo agradecimiento para él. Somos un equipo unido de verdad. Somos el MANCHESTER UNITED. Respeto. No veo la hora de poder ayudar al equipo, vamos a salir adelante juntos. Buena suerte mañana familia!".