Alexandra Cortizo, primera mujer que juega un partido de fútbol masculino en Cataluña

La Federación Catalana de Fútbol aprobó en su última Asamblea General Ordinaria una medida histórica para alcanzar la igualdad en el deporte. A partir de ahora, el fútbol femenino ya es universal en Cataluña, es decir, las mujeres puede jugar en cualquier categoría masculina de ámbito territorial, en nivel amateur o base.

Alexandra Cortizo, delantera del CF Esplais, se ha convertido en la primera mujer futbolista que juega en el fútbol territorial masculino catalán. Jugó un partido en el Grupo 30 de la cuarta división entre el CF Esplais y el UD Cadaqués. Un paso más para demostrar que el deporte no entiende de géneros.

"Todo un honor, soy la primera que ha pasado por esta puerta. Entrar al campo y que todo el mundo te aplaudiese, te gritase de emoción... Los ánimos que me dieron fueron completamente increíbles", reconoce Alexandra Cortizo a Antena 3 Deportes.

Alexandra llevaba sin creérselo desde que se lo había comunicado el día anterior.

"'Guau, Alexandra, vas a ser la primera. Van a venir muchas más detrás tuyo y lo tienes que hacer muy bien para que la gente vea que las mujeres podemos hacer lo que hacen los hombres'", recuerda Alexandra Cortizo.

"No me corto nada, como un chico más. No tengo miedo a nada"

Y es que dentro del campo, Alexandra fue una más.

"Yo no me corto nada, como un chico más. No tengo miedo a nada. Tiraba para delante y, si me hacía daño, me hacía daño, Me sentí muy bien, super acogida", reconoce Alexandra Cortizo.

Abdoulie Jallow, el entrenador del CF Esplais, destacó las cualidades de Alexandra Cortizo.

"Alexandra es muy buena jugadora, lleva muchos años jugando en el CF Esplais. Técnicamente es muy buena y tiene gol. Además, nosotros tenemos equipo femenino y, como Alexandra, son muy buenas y pueden subirse al amateur", indicó Abdoulie Jallow.