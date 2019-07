Carles Aleñá ha explicado cómo fue la decisión de ceder su dorsal, el '21', a Frenkie de Jong. Según el canterano del Barcelona, dicha cesión no fue voluntaria: "No me sentó bien que la directiva no me dijera que le prometió el '21' a De Jong", explicó el centrocampista catalán durante la concentración del equipo en Kobe (Japón).

El canterano insistió en que no tiene ningún problema con De Jong y que el intercambio de dorsales fue un arreglo entre ellos, pero mostró cierto resentimiento con la manera de proceder de los dirigentes del Barça.

"Lo de cederle el dorsal a De Jong fue algo entre él y yo. Me hubiera gustado un mensaje de la directiva. Le prometieron el dorsal sin avisarme. Me supo mal, no me sentó bien. Yo siempre me he portado bien con el club", dice el futbolista culé.