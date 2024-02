Aleksander Ceferin: "La Superliga es como la manzana de Blancanieves"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha intervenido en la apertura del Congreso Ordinario que la UEFA celebra este jueves en París y, desde la capital francesa, el esloveno ha vuelto a cargar contra el proyecto de la Superliga.

"El fútbol es de las pocas cosas en las que Europa es puntera. Tenemos que estar orgullosos y ese éxito se basa en el modelo único, en la solidaridad, en los ascensos, en los descensos. Debemos proteger este modelo. Todos y no la UEFA en sí. Ahora mismo algunas personas intentan pisotear 70 años de historia. Intentan cambiar este modelo europeo de fútbol, a pesar de su éxito. Dicen ser los salvadores del fútbol, cuando en realidad lo intentan cavar su tumba. Se hacen las víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Confunden monopolio con unidad", ha denunciado Ceferín.

"Algunos en Inglaterra lo llaman liga zombie, yo lo llamo liga de la pleonexia: quieren más dinero, más capital, más prestigio... Consiste en tener cada más de avaricia. El aficionado sabe que es como la manzana prohibida de Blancanieves, que el fútbol no está en venta. No se pueden comprar sueños. No se pueden comprar méritos deportivos. No se pueden comprar los valores que hacen del fútbol un juego fuerte y glorioso. No se pueden comprar 70 años de historia", asegura el presidente de la UEFA.

El esloveno habló de las posibilidades que abrirá la renovada Liga de Campeones a partir de la temporada pasada, con más partidos, más igualdad y más dinero.

"La próxima temporada se pondrá en marcha un nuevo formato de competiciones masculinas. Más partidos, más igualdad, más dinero... 70 años de historia, tradición, pasión, unidad, coraje y creatividad no pueden dejarse de lado, especialmente cuando los capítulos más emocionantes están todavía por escribirse. El fútbol cuenta con ustedes", apunto Ceferín.

Toda Europa menos España firma una declaración conjunta contra la Superliga

El Gobierno español ha sido el único país en no firmar la declaración conjunta propuesta por Francia entre los miembros de la Unión Europea contra la Superliga. El ejecutivo español argumenta su decisión al existir en España un proceso judicial abierto y al no querer interferir en la sentencia.

Según apuntaron fuentes del CSD este miércoles, España argumentó sus motivos al resto de países miembros para no firmar esta "declaración informal" propuesta por Francia acerca del modelo del deporte europeo, con la Superliga en el punto de mira.

Francia llevó al Consejo de la Unión Europea la medida para que regular y eliminar esta nueva competición impulsada por Real Madrid y FC Barcelona, ​​pero el Ejecutivo español decidió no firmar la declaración "por estar subjúdice el 'Caso Superliga", con la propuesta de celebrar una reunión "de carácter formal para debatir la posición común sobre el modelo del deporte europeo, una vez se produce la sentencia sobre el 'Caso Superliga'".

Y es que, según explica el CSD, el 14 de marzo está previsto que se celebre la vista oral en el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid y "el Gobierno de España quiere evitar cualquier interpretación que pueda interferir en el procedimiento judicial que se está desarrollando".

