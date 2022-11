Alba: "Venimos con la misma ilusión pero con mentalidad diferente a la de Brasil"

Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona y la Selección Española, declaró que afrontan la Eurocopa de Francia con la "misma ilusión" que todos los torneos, pero "con una mentalidad diferente" a la del Mundial de Brasil de 2014, en el que cayeron eliminados en la primera fase.

"Son torneos diferentes. En Brasil no estuvimos al nivel que esperaba la gente ni nosotros y se juntó todo. Ahora ha pasado mucho tiempo y esta Eurocopa es totalmente diferente. Venimos con la misma ilusión, pero una con mentalidad diferente y olvidando lo que pasó. Hay que olvidarse de las cosa negativas y quedarnos con lo bueno", dijo Alba.

El defensa del Barcelona no quiso opinar sobre la condición de España como favorita, que intentará conseguir el tercer título europeo consecutivo tras los de 2008 y 2012. "Lo de favoritos es la opinión de cada uno", comentó Alba mostrándose prudente al no mirar más allá de la fase de grupos, en la que se medirán a República Checa, Turquía y Croacia. "Hay que centrarse en esas tres selecciones, que son muy difíciles, y es el grupo más complicado. Ojalá podamos pasar y veremos que nos encontramos luego", confesó.

Para Alba será la segunda Eurocopa que dispute tras la de Polonia y Ucrania en 2012. "Llevaba tres partidos con la selección, Del Bosque confió plenamente en mí cuando había gente que no lo hacía y le agradezco eternamente su confianza. Fue un torneo muy bonito, salimos campeones, metí un gol en la final y a partir de ahí fiché por el Barcelona", declaró el lateral, que no tiene ninguna promesa si gana la Eurocopa. "Promesas no tengo ninguna, pero no tengo miedo a nada. Me rapé la cabeza con la Champions League, así que ahora hacedme sugerencias y ya veremos que me gusta más", ironizó.

Finalmente, Jordi Alba, que compareció en rueda de prensa junto a Lucas Vázquez, elogió al jugador madridista y destacó algunas cualidades del gallego. "De Lucas destaco la calidad que tiene, lo rápido que es y el trabajo ofensivo y defensivo que hace en su club. Es un jugador fundamental para su equipo, puede revolucionar un partido y me gustaría tenerlo en mi equipo", finalizó.