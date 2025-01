Alaba vuelve a la convocatoria del Madrid tras más de un año de lesión

Tras más de un año alejado de los terrenos de juego debido a su lesión del ligamento cruzado, David Alaba ha regresado a una convocatoria del Real Madrid. Carlo Ancelotti reveló la presencia del austriaco cuando dio la lista de convocados para la Supercopa de España, a la que también viajarán tres canteranos: Lorenzo, Diego Aguado y Yáñez.

El defensa ha pasado por un largo proceso de recuperación desde que se lesionó el pasado 17 de diciembre, pasando en más de una ocasión por quirófano. Según Ancelotti, aún faltan días para que el internacional por Austria esté en condiciones de volver a jugar. Sin embargo, el central viajará a Arabia con sus compañeros, aunque es poco probable que tenga minutos y menos teniendo en cuenta el contexto de exigencia del equipo y de la competición.

Como ya adelantó Ancelotti, la fecha marcada en el calendario para la vuelta de Alaba es el 19 de enero, fecha en la que el Real Madrid se enfrentará a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Si todo va según lo previsto, el futbolista volverá a tener minutos con la elástica blanca durante ese encuentro.

El caso Vinícius

Vinícius Jr. es otro de los futbolistas que forman parte de la expedición madridista al Golfo Pérsico, aunque desde el club se baraja una sanción de dos partidos tras su expulsión en Mestalla, aún no hay una resolución firme. El Comité disciplinario de la RFEF se reunirá durante el día de hoy para resolver la cuestión y decidir el número de partidos que se perderá el brasileño tras "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirados a vestuarios mientras continuaban sus protestas", tal y como reza el acta arbitral de Soto Grado sobre lo ocurrido en el partido ante el Valencia. En el caso de que la sanción entrase en el ámbito de "agresión", la sanción sería de 4 a 12 partidos y Carlettono podría contar con Vini para la Supercopa.

Tres canteranos en la convocatoria

El resto de novedades en la convocatoria las encarnan tres canteranos. Lorenzo y Diego Aguado y Daniel Yáñez, se suman al ya habitual Fran González, tercer portero, como los jugadores del filial presentes en el primer equipo.

Los aguado debutaron en el último partido de Copa del Rey ante la Deportiva Minera, uno con 22 y el otro con 17 años respectivamente. Los futbolistas cumplieron durante 90 minutos, con algunos nervios, propios del reto al que se enfrentaban, pero que con el tiempo se fueron disipando hasta completar un partido sólido. La convocatoria entonces fue una demostración de confianza por parte del cuerpo técnico y su vuelta a las listas para la Supercopa afianza ese sentimiento dentro del banquillo merengue.

