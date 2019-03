Abelardo: "Me siento robado y ahora que me sancionen 50 partidos si quieren"

El entrenador del Sporting de Gijón, Abelardo Fernández, ha arremetido contra la actuación arbitral, a la que ha calificado como "un escándalo, una vergüenza" y que se sentía "robado", después de que su equipo perdiera ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Abelardo, sin temor a un castigo

"Que me sancionen con cincuenta partidos, ha sido un escándalo, una vergüenza, están todos los chicos llorando en el vestuario. Me siento robado; y ahora que me sancionen con cincuenta partidos si quieren", ha dicho Abelardo en la sala de prensa después del choque. "Este club tiene 111 años de historia, es el equipo de los guajes, no hemos podido fichar ni la pasada temporada ni esta... estoy muy caliente, hecho una mierda, estos guajes no se merecen el trato que recibimos", ha añadido.

Abelardo, que no ha respondido a ninguna pregunta y se ha marchado de la sala de prensa tras exponer sus quejas con mucho enfado, ha afirmado que era gol legal el tanto anulado a Antonio Sanabria y que en el penalti que ha supuesto el 1-0 a favor del Granada, "Barral se está tirando en el momento que recorta". "Pero esto no es solo hoy, el año pasado nos pitaron el primer penalti en la jornada 55, nos estamos jugando que podamos subsistir el año que viene y nos llevan perjudicando mucho tiempo", ha sentenciado.

"Hoy ha sido escandaloso, pero es un cúmulo, tengo unos chavales destrozados llorando en el vestuario. Somos el Real Sporting de Gijón y nos merecemos un respeto que no tenemos", ha agregado. Abelardo, que ha apuntado que se le caían "las lágrimas de rabia", ha afirmado que pese a todo el Sporting "se va a salvar" y ha pedido que el Estadio El Molinón "esté a reventar" el próximo domingo.

Las peñas hacen un llamamiento a protestar

Además, Unipes, una de las dos asociaciones de peñas del Sporting, ha hecho un llamamiento a los aficionados para que hagan una pañolada en el primer minuto de juego del partido del próximo domingo ante el Athletic de Bilbao, en "repulsa contra el gremio arbitral".