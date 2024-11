La frustración del nadador Eduardo Blasco en Valencia: "Nadie llegó tiempo, en esta ocasión no se ha podido rescatar a nadie"

Voluntarios de toda España han querido trasladarse a la Comunidad Valenciana para ayudar en las zonas más afectadas por la DANA. Entre ellos Eduardo Blasco, campeón del mundo en 2022 en la modalidad de rescate y socorrismo. El nadador ha querido aprovechar su experiencia en rescate y socorrismo con el fin de ayudar a todos los pueblos damnificados por las inundaciones.

Nacido en el País Vasco pero criado en Fuerteventura, Eduardo Blasco se sumergió en el mundo de la natación de pequeño y comenzó a competir a temprana edad, compaginando hasta tres modalidades distintas. El deportista ha roto más de 30 récords de España y ha ganado más de 60 medallas nacionales. Su principal peculiaridad es que participa en pruebas de rescate y socorrismo, y se llevó la medalla de oro en el Mundial de Salvamento y Socorrismo, en Australia, en la categoría 4x25 metros.

La necesidad de ayudar

Lleva una semana ayudando a los vecinos de los pueblos afectados pero lamenta no haber podido llegar antes: "Nadie llegó a tiempo. Ojalá, ojalá hubiera estado aquí ese día, pero en esta ocasión no se ha podido rescatar a nadie. La gente se salvó sola o no se salvó. Se ayudaron entre los vecinos e hicieron lo que pudieron", apuntaba el nadador a Antena 3 Deportes.

No puede dejar de pensar en las horas que no estuvo allí: "Estoy agotado. Estoy cansado ahora, pero lo estaba más en casa cuando no se podía venir. Me frustraba mucho."

Esta catástrofe y los daños ocasionados le han llevado a recordar misiones anteriores en las que ha colaborado: "La situación se parece mucho a la de zonas donde no tenemos un estado tan robusto y unos servicios de emergencia al alcance. Considero que las cuestiones burocráticas han hecho que se retrase la ayuda".

Ha colaborado en labores de limpieza y rescate pero, a pesar de los daños materiales, su principal preocupación ahora son los daños psicológicos que aun quedan por solucionar.

"Con la experiencia que tengo en operaciones de rescate en zonas de conflicto es lo mucho que se parece a lugares donde el Estado no es tan robusto y los servicios de emergencia no están a disposición. Me ha recordado a misiones que he tenido en África con inundaciones. Hace poco estuvimos en el Sáhara por las inundaciones en el Atlas y son situaciones muy similares", explica Eduardo Blasco.

