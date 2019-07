En el día de la fiesta nacional francesa hubo muchas sorpresas, sobre todo el nuevo invento que dejo asombrados a los invitados que allí se concentraron. El mundo entero conoció el 'Flyboard', un invento que puede revolucionar el mercado militar.

El Presidente Emmanuel Macron, orgullosos colgaba en redes sociales el vídeo de la demostración.

La misma ministra de defensa, Florence Parly lo presentó ante los medios. "Se llama Flybord. Permitirá probar diferentes usos gracias a su versatilidad, por ejemplo podrá ser una plataforma logística voladora o también de asalto", explicó en rueda de prensa.

El gobierno destinará 1.3 millones de euros para perfeccionar esta tabla aerodeslizadora. Monta una motorización de cinco motores movidos por queroseno que rinden unos 250 caballos de potencia para volar durante un máximo de 10 minutos.

Ahora mismo su uso está prohibido, pero en un futuro se espera que se pueda utilizar no solo militarmente, si no, como transporte. Según reporta su inventor, Franky Zapata, no requiere entrenamiento previo.