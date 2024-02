Filipe Toledo, doble campeón del mundo de surf, se retira en 2024 por problemas de salud mental

La salud mental es ya una lesión más en el deporte de élite, una reconocida abiertamente. Lo que hasta el anuncio de Simone Biles en plenos Juegos Olímpicos de Tokio era un tabú, ya no lo es, cada vez son más los deportistas que se ven obligados a parar de forma temporal o a retirarse por esta circunstancia. El caso más reciente fue el de Ricky Rubio, quien el pasado verano renunció a jugar el Mundial con España por problemas de salud mental.

Y ahora ha sido Filipe Toledo doble campeón del mundo de este deporte (2022 y 2023). El surfista brasileño sorprendía a sus miles de seguidores en sus redes sociales anunciando su renuncia a seguir compitiendo en el Championship Tour de la World Surf League este año y desenado regresar en 2025.

"Siempre he sido honesto sobre algunos de mis desafíos, no solo con lesiones, sino también con la salud mental. Competir al más alto nivel durante la última década ha tenido un costo para mí, y necesito un descanso para recuperarme para el próximo capítulo de mi carrera", explicaba Filipe Toleo en su cuenta de Instagram.

Filipe Toledo se había adjudicado el título de campeón del mundo de surf en 2022 y 2023 y optaba a su tercer título consecutivo en la WSL. En la última prueba en Pipe Line fue muy criticado por retirarse en mitad de la competición en mitad de acusaciones de algunos aficionados asegurando que tenía miedo a las olas grandes.

Comunicado de Filipe Toledo

Con gran pesar anuncio que me retiro para el resto de la temporada del Championship Tour 2024. Esta decisión ha sido muy difícil de tomar para mí, y llega después de días de hablarlo con mi gente más cercana. La WSL siempre me ha apoyado y estoy muy agradecido de que me hayan otorgado una wildcard para el inicio de la temporada 2025. Estoy comprometido a regresar mejor que nunca.

Siempre he sido honesto sobre algunos de mis desafíos, no solo con lesiones, sino también con la salud mental. Competir al más alto nivel durante la última década ha tenido un costo para mí, y necesito un descanso para recuperarme para el próximo capítulo de mi carrera.

La plataforma del CT me lo ha dado todo; es una vida de ensueño que me ha permitido apoyar a mi familia de maneras que nunca imaginé y vivir experiencias increíbles. Amo esto. Vivo por esto. Tengo mucho respeto por mis compañeros competidores, tanto hombres como mujeres en el tour. Son increíbles.

Tengo mucha pasión por el deporte, pero necesito tiempo libre para recuperarme completamente y regresar más fuerte que nunca. Agradezco el apoyo y la lealtad de mi familia, amigos, patrocinadores y la WSL. Espero que mis fanáticos en todo el mundo comprendan esta decisión y se mantengan conmigo cuando regrese al tour el próximo año. ¡Les deseo a mis compañeros una excelente temporada del CT! ¡Estaré observando!

