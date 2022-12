El espectacular reparto de regalos de Valentin Delluc en una estación de esquí en los Alpes

Papá Noel introdujo las coordenadas para localizar esta estación de esquí de los Alpes. Solo tuvo que seguir la línea de cables de un telesilla para llegar puntual al reparto de Navidad. Un trabajo con tanto riesgo solo podía escoger para la tarea a una persona como Valentin Delluc, auténtico experto en vuelo con parapente y esquí.

Y es que el último vídeo protagonizado por Delluc es simplemente espectacular. Volando por encima de los tejados, deslizándose por enicma de los cables del telesilla y haciendo todo tipo de piruetas mientras baja por el valle y va soltando regalos...

No en vano Valentin Delluc conoce cada rincón de esta estación de esquí de los Alpes, donde comenzó a esquiar a los 13 años.

Del freeride pasó al speedriding, una disciplina que combina el esquí y el parapente. En sus redes sociales se puede ver de lo que es capaz este experto en esta espectacular y arriesgada disciplina.

"El speedriding es un deporte nuevo que no es exactamente conocido por el público de momento. Es una disciplina que combina el freeski y el parapente, en la que se vuela por montañas con una pequeña vela de parapente y unos esquís. Explorar las posibilidades y los límites de mi deporte me motiva mucho", explica el propio Valentin Delluc al medio Snow Brains.

Valentin Delluc reconoce que lo más complicado de su último reto, disfrazado de Papá Noel, fue el deslizarse por encima del cable de la telesilla.

"No es algo que se haga muy fácilmente y debes mantener la velocidad suficiente para saltar sobre las abrazaderas y no golpearlas, pero no demasiado para deslizarte sobre cable... Todo es cuestión de equilibrio", admite Valentin Delluc.