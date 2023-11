España 'derrapa' en el patinaje con dos oros mundiales en China

Sí, hay que imprimir velocidad a los patines, pero también frenar con cierto arte: "Debemos patinar durante veinticinco metro a toda la velocidad posible para hacer el derrape lo más largo posible", así define esos segundos de ejercicio Inma García, la toledana que ha logrado uno de los dos oros en el Mundial de Shanghái, en China. Su compañero de selección, Enrique Rubio, obtuvo la otra: "Cuantas menos ruedas haya en el suelo el derrape es más difícil".

Ambos son los mejores del mundo en un deporte donde hay muchos trucos: "Los hay cruzados, abiertos, con una pierna, con dos piernas", explica Inma. Enrique se guardó para el final su ejercicio más complicado: "El más arriesgado que hice en Shanghai fue uno a una sola rueda, deslizándome de lado".

Ganaron así a los favoritos, los derrapadores asiáticos. Como en tenis, la superficie elegida condiciona el resultado. En Shanghái hubo suerte. España sumó además una plata y dos bronces en la especialidad de 'classic': "La lona de deslizar en Shanghai era muy parecida a la que teníamos para entrenar".

Dos campeones mundiales que entrenan como pueden. Enrique lo hace en el puerto de Valencia: "Me llevo en el coche mi lona y la extiendo. Muchos turistas nos ven y no paran de hacernos vídeos". Inma García recibe las instrucciones de Enrique, su entrenador, vía online: Con los vídeos que nos mandamos podemos corregir ejercicios, noto que progreso mucho así, no lo llevo mal". Derrapes es una de las cuatro modalidades del 'inline freestyle'.

Deporte deficitario

Asimismo, existen modalidades tan diferentes como los saltos o el slalom: "Patino desde los once años. Elegí derrapes porque lo veía muy diferente, muy distinto". Salvo bajo el paraguas federativo, es un deporte deficitario: "Te gastas más dinero del que puedas conseguir" afirma Enrique.