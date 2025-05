Eneko Lambea rompe moldes en la gimnasia rítmica: "Yo estoy aquí porque lo valgo"

La gimnasia rítmica es el único deporte olímpico sin representación de ambos géneros. Desde España están tratando de cambiar esa realidad y en el centro de esa lucha está Eneko Lambea, un joven vizcaíno que con tan solo 11 años ya competía en el Campeonato de España. Hoy, con 21, se ha convertido en un referente para toda una nueva generación.

Un deporte sin referentes masculinos

"La primera impresión es negativa: ¿Qué hace un chico aquí?·, reconoce Eneko al recordar lo que piensan cuando le ven subirse a un tapiz. En un entorno donde no tienen ejemplos que seguir, abrirse paso no ha sido fácil.

"No tienes referentes, no tienes competiciones internacionales", confiesa Judith Torralba, entrenadora de Eneko. Pero su pasión ha podido más: "yo estoy aquí porque lo valgo y porque realmente soy capaz de hacerlo", afirma con determinación.

Su entrenadora, Judith Torralba, ha sido testigo de ese camino lleno de obstáculos. "No era algo que se viera normalmente", comenta, además añade que "un chico hace gimnasia porque no puede no hacerla". Eneko no tuvo figuras masculinas en las que inspirarse durante su infancia, pero ahora se ha convertido en un modelo a seguir para jóvenes como Asier, quien reconoce que "hay que ser valiente para meterse aquí".

Esa valentía, por ahora, parece un fenómeno exclusivo de nuestro país: "Esta realidad es la burbuja de España, fuera de España no se concibe que los chicos hagan gimnasia rítmica", denuncia Eneko. Sin embargo, España ha asumido un rol pionero en este ámbito. "Somos el país pionero, pero a nivel internacional no tenemos nada", añade Judith Torralba.

La lucha continúa. Desde aquí se combate para que los gimnastas rítmicos encuentren un hueco en el panorama internacional y tengan la libertad de dedicarse a lo que aman. Eneko Lambea no solo quiere brillar en el tapiz; quiere transformar el deporte. Y sobre todo, quiere que ningún niño vuelva a sentirse fuera de lugar por soñar con una cinta o unas mazas.

