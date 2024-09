Elena Congost, tras su polémica descalificación: "Me han robado, mis hijos no entienden porque me han castigado"

La atleta catalana ha aterrizado en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat tras protagonizar uno de los sucesos más polémicos de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Elena Congost contaba ante los micrófonos de Antena 3 cómo se ha sentido tras perder la medalla de bronce por ayudar a su guía a llegar a meta: "Creo que por delante de las medallas y los premios físicos y económicos, somos personas y creo que por encima de todo hay unos valores. Yo tengo cuatro hijos pequeños y ayer no entendían por qué me habían castigado por ayudar a una persona", asegura.

"Me han robado la medalla de bronce, me parece un acto surrealista", relataba conteniendo la rabia por todo lo que está viviendo.

Sobre las normas

"La norma es la norma, he dejado la cuerda y nadie se ha detenido a interpretar esa norma o a ver si el contexto este me beneficia, porque al final la norma está hecha para que ningún atleta se beneficie de dejar la cuerda. En este caso, creo que todo el mundo que ha visto las imágenes, ha visto claramente que no hay ningún tipo de beneficio", contaba.

"Yo creo que el acto reflejo de ayuda es que a lo mejor aunque no hubiera sido mi guía y hubiera sido un atleta que está corriendo conmigo, es rival, también me hubiera salido el mismo instinto de protección, de agarrar de alguien que está a tu lado y se está cayendo. Yo creo que esto está al margen de cualquier norma, sobre todo cuando no alteras el resultado", explicaba con gesto serio.

"Sin beca es difícil dedicarse al deporte"

Para dedicarse al deporte de alta competición es necesario tener unos ingresos mensuales, y la catalana sabe de la importancia de esto: "Ayer salió un comunicado del Presidente del Comité Paralímpico en el que ponía que estaban muy orgullosos de mi actuación y que presentarían la petición de que se me concediera la beca, no sé qué tipo de beca ni en qué condición quedaré. No sé si se me tratará como un bronce o no, la verdad que muy agradecida por el gesto. Pero, es necesario ver qué tipo de ayuda es porque al final las becas son nuestro ingreso mensual, es nuestro trabajo y evidentemente sin una economía que se pueda sostener, es imposible aguantar 4 años más de trabajo", reconoce.

Sobre la polémica

Es la gran polémica de los Juegos Paralímpicos y la ha protagonizado Elena Congost, campeona paralímpica en Río de Janeiro 2016 que volvía a correr un maratón en unos Juegos ocho años después y tras ser madre de cuatro hijos. La catalana consiguió el bronce en el maratón de la clase T12 para deportistas con discapacidad visual. Era el tercer metal en su palmarés tras la plata también en los 1.500 metros de Londres 2012.

Sin embargo, minutos después de que cruzara la meta e incluso tras haber atendido a la prensa, se conoció que la habían descalificado por ayudar a su guía, Mia Carol Bruguera, quien a escasos metros de la meta estuvo a punto de colapsar y caer al suelo. Congost soltó por un instante la cuerda que les debe unir por reglamento, lo que a la postre provocó su descalificación.

La carrera la dominó por completo la marroquí Ezzhara El Idrissi, que registró en meta un tiempo 2h48:36, récord del mundo, por delante de su compatriota Meryem En-Nourhi, que llegó a 9:42. Tercera entró Elena Congost, junto con su guía Mia Carol, que cruzó la meta tras sufrir calambres en los últimos metros y pararon el crono en 3:00.48, marca personal.

