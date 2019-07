El atleta metido a ladrón que compagina sus entrenamientos con hurtos, Jaouad Tougane, fue detenido el pasado sábado con varias prendas y un robot de limpieza que acababa de robar, presuntamente, en dos tiendas y un hipermercado, según publica 'Las Provincias'.

Dos vigilantes del centro comercial El Saler habrían retenido al atleta marroquí hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

Los policías identificaron al ladrón y realizaron las correspondientes diligencias para la celebración de un juicio rápido por un delito leve.

Según fuentes policiales citadas por 'Las Provincias', Tougane no fue detenido porque el valor de los efectos que había hurtado no superaba los 400 euros.

Antena 3 Deportes ha vuelto a hablar con su mentor, Tony Gil, que lanza un mensaje desesperado para sacar a su pupilo de esta espiral de hurtos.

"¿Qué te está pasando, Jaouad? De verdad, dinos la verdad y te aseguro que te voy a ayudar. A través de Antena 3 te vamos a ayudar al cien por cien. Voy a estar contigo, pero por favor, tieenes que dar tu paso. Te vamos a ayudar, no vuelvas a hacer nada, no lo necesitas. No tiene que ser tan grave", dice Tony Gil.

Una supuesta deuda habría empujado al actual campeón autonómico de maratón a delinquir para hacerse con dinero rápido.

