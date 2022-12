El fisioculturismo le salvó de la anorexia: la historia de Gisa Rodrigues

El culturismo ha estado en el punto de mira en las últimas semanas después del abandono masivo de varios participantes en un certamen en el País Vasco ante la llegada de los agentes antidoping.

Mucho se ha hablado sobre las sustancias que algunos fisicoculturistas toman para lograr esos cuerpos musculados, pero no todo es negativo. El culturismo natural, por ejemplo, defiende una práctica de este deportes sin el consumo de sustancias dopantes.

Y hay historias como la de la culturista Gisa Rodrigues, que explica que esta disciplina deportiva la salvó de la anorexia.

"El fisicoculturismo es muy importante para mí. Encontré en este mundo salud, aprendí a comer, vida sana, cuerpo y mente sana...", explica Gisa Rodrigues.

"A raíz de ahí yo disfruto porque he ganado en seguridad en mi misma. Se vive distinto, sales y te sientes bien. Si no voy a entrenar no me encuentro bien, necesitó entrenar. Hago mis seis comidas diarias y llevo la dieta a rajatabla para llegar bien a la competición", comenta Gisa.

"No basta un cuerpo bonito es un conjunto: cabello, uñas, tinte uñas...", relata Gisa.