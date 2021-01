Para muchos la nueva modalidad de yoga inventada en Alemania va a suponer la excusa perfecta para comenzar a hacer deporte. Y es que el Beer Yoga, como su nombre indica, une esta saludable práctica deportiva con la cerveza.

¿Cómo? De forma muy sencilla. Y es que mientras se realizan las diferentes posturas de yoga, se va moviendo el vaso de cerveza y... ¡se la da un sorbo de vez en cuando!

"El efecto que tiene la cerveza es relajante, el atreverte a hacer cosas. Es un poco más divertido. Te bare un poquiito más la mente", explica Dianna Feyto, akumna de Beer Yoga.

Esta curiosa modalidad del yoga nació en Alemania hace unos años y su éxito ha sido mundial. El beer yoga ha llegado hasta rincones como Camboya.

"No me gusta el yoga tradicional, me aburro después de unos 20 minutos. Me divierto más con el yoga de la cerveza", asegura Sreyline Bacha, alumna de Beer Yoga.