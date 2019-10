Edurne Pasaban desvela el infierno que vivió en 2005: "Cuando intenté quitarme la vida no quería morir, solo acabar con ese dolor"

Más información Nirmal Purja logra escalar los 14 'ochomiles' de la Tierra en tan sólo 190 días

Edurne Pasaban, una de las mejores alpinistas del mundo, ha desvelado en una entrevista al 'Diario Vasco' el complicado momento que vivió en 2005, cuando una depresión le llevó a pensar en el suicidio.

"Empezó antes de dedicarme profesionalmente al reto de los ochomiles. Trabajaba en un restaurante y me empecé a preguntar qué estaba haciendo con mi vida. Veía a mis amigas con un trabajo estable y no me dedicaba a lo que estudié. Además se unió a una ruptura sentimental y al final caí en una enfermedad al no encontrar respuestas a lo que hacía con mi vida, sin saber detectar si era tristeza o depresión", admite Pasaban.

"La gente que llega a ese extremo no busca la muerte, pero no sabe cómo salir de ahí"

La alpinista reconoce que se sumergió en "un agujero negro" y tuvo que pedir ayuda a sus padres. Lo peor estaba por llegar, fue el momento en el que pensó en acabar con su vida.

"Me llevaron a ello la ansiedad, el malestar... Tanto era el dolor que solo buscas hacerle frente quitándote la vida, quieres terminar con eso. La gente que llega a ese extremo no busca la muerte, pero no sabe cómo salir de ahí", explica Pasaban.

"Pasé de jugarme la vida escalando montañas a un hospital psiquiátrico haciendo punto de cruz", relata la alpinista vasca.

"Cuando tienes una depresión muy grande no controlas tu mente. Le puede pasar a cualquiera", apunta Pasaban.