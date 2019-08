Cásting para reclutar remeras, con un objetivo. "Captar mujeres para poder participar en la Liga gallega de traineras, llamada Galicia Calidade. Más de la mitad de los buenos resultados de España son conseguidos por tripulaciones femeninas", afirma Uxía Saborido, técnica de la Esteirana.

Pusieron una oferta a través de las redes sociales y se inscribieron casi 60 mujeres. "La primera vez que remo y me encanta, me encanta", cuenta Sesi Ramos, remera.

No hay límites. En el equipo hay mujeres de todas las edades. Hay una mujer de más de 70 años que está en el equipo.

"Yo le pregunté por las redes sociales "yo puedo ir?" y me contestó Uxía "No hay edades" y me vine corriendo", reconoce María Tobío, remera de 70 años.

"Cada vez es más difícil dejarlo y ya después de regatas...es como que te viene todo y ya no quieres dejarlo, vamos", comenta Alcira Romero, patrona.

El remo femenino sigue creciendo y ellas han llegado para quedarse.