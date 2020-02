La depresión que casi le cuesta la vida a Hayden Hurst: "Un amigo me encontró en un charco de sangre"

A sus 26 años, Hayden Hurst se ha llenado de valor para confesar que sufre depresión y ataques de ansiedad con asiduidad. Además, confesó que durante su etapa universitaria llegó a cortarse las venas. El jugador de los Ravens contó cómo un amigo le salvó la vida tras una noche de excesos.

"Aparentemente había estado bebiendo, fui a mi apartamento y me corté la muñeca. Un amigo me encontró en un charco de sangre y llamó al 911", confesó Hurst durante la entrevista, tras lo que añadió: "Me desperté en el hospital y no sabía lo que había pasado. Tuve que pedirle a mi amigo que me lo contara", dijo al canal televisivo First Coast New acerca de

En aquella época Hayden acababa de incorporarse a las filas de la Universidad de South Carolina; ese episodio fue un antes y un después en su vida, tanto dentro como fuera del campo. "¿Qué estás haciendo?", confesó preguntarse tras el incidente.

El 'Tight end' de Jacksonville recibió la ayuda que necesitaba para mejorar considerablemente su calidad de vida y quiere usar su historia y su influencia como jugador de la NFL para ayudar a personas que también sufren en silencio.

"Por alguna razón, las personas equiparan la enfermedad mental con el hecho de tener que avergonzarse, pero todos pasamos por algo y no creo que haya que tomárselo así", valoró un Hurst que no quiere ser considerado como "ese superhéroe que aparece en la televisión".

"Si mi historia va a cambiar la narrativa sobre esto y la gente va a hablar más sobre el tema, que así sea", concluyó.