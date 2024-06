Dennis González denuncia insultos y comentarios homófobos tras ganar el oro: "¿Estamos en el siglo XXI o en el siglo X a.C.?"

Tras proclamarse de forma brillante doble campeón de Europa de natación sincronizada (solo técnico y dúo libre mixto), Dennis González ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que denuncia los comentarios e insultos homófobos que ha recibido a raíz de un vídeo de Teledeporte sobre su gesta en Belgrado.

"No me podía ir a dormir tranquilo después de lo que acabo de ver ahora mismo. Acaban de subir hace nada el vídeo de Teledeporte donde yo he quedado campeón de Europa y los comentarios se ven cosas que yo no sé si estamos en el siglo XXI o en el siglo X a.C... Tuits de gente que me dice 'sirena, 'vaya tela...', 'trucha', 'vaya pluma'... Cometarios así que digo '¿Perdona?' Son gente que no ha ganado nada en su vida, que no ha conseguido nada, que no sabe qué es la disciplina, que no sabe lo que es el trabajo, no sabe lo que es ser campeón de Europa, no sabe lo que conlleva todo eso", indica Dennis González.

El nadador catalán, que cuenta con cinco medallas mundiales, dos en los Juegos Europeos y dos en el campeonato de Europa, asegura que "aparte de la impotencia" que le generan estos mensajes, asegura que no le importan porque son hechos por gente que no le "aporta nada en la vida".

"Me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso", reconoce el nadador español.

"No me voy a quedar callado"

Por último, Dennis González anima a no dar visibilidad ni "bola" a este tipo de mensajes, "que lo único que buscan es atención".

"A mí básicamente no me importan estos comentarios, pero el día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar y no me voy a quedar callado", finaliza Dennis González.

