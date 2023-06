David Dooher, hasta la cima del Ben Nevis con 100 kilos por y para el ELA: "Quiero sentir ese peso sobre mis hombros"

Cada paso fue un suplicio. David Dooher sintió dolor al pisar cada escalón en la subida al Ben Nevis. Pero ese era su objetivo: "Represento la carga que la enfermedad supone para ellos y sus familias cuando les diagnostican una enfermedad así". Porque él quería empatizar con las personas que sufren la enfermedad neuromotora, muy similar a la ELA, por la que falleció el famoso jugador de rugby, Doddie Weir, el año pasado.

"Quiero sentir ese peso sobre mis hombros"

A David le esperaban 9 kilómetros de subida con un lastre de 100 kilos: "Quiero sentir ese peso sobre mis hombros", refiriéndose a lo que supone el diagnóstico de una enfermedad como esa. En el comienzo de su aventura estuvo acompañado por el sonido de gaitas, tradicional instrumento escocés.

Hasta el más mínimo detalle estaba entrenado

Lo que se puso entre ceja y ceja el británico era un desafío físico y mental. Un reto así no lo puede hacer cualquiera, y menos, en cualquier situación: "Si no lo hago ahora, no lo hago nunca", confesaba. La preparación física debe ser exhaustiva, específica y personalizada. Para afrontar este reto Dooher ha entrenado, con peso, durante 6 meses.

Un final emotivo y feliz

Todo el trabajo realizado tuvo su recompensa, y tras 16 horas de ascensión, consiguió llegar a la cima del Ben Nevis y lograr el objetivo. En el punto más alto de Gran Bretaña le esperaba su mujer, presencia que, junto con la emoción de conseguir lo que se había propuesto, provocó que David rompiese a llorar. Eso si, en la celebración posterior, las lágrimas dejaron paso al whisky escocés.