El curioso caso de Denis Vashurin, el 'Benjamin Button' ruso de 32 años en el cuerpo de un niño de 13

Esta es la curiosa historia de Denis Vashurin, el hombre ruso de 32 años que no envejece. Este hombre está atrapado en un cuerpo de niño de 13 años; un caso que recuerda al de Benjamin Button.

Denis sufre una enfermedad rara. Intenta llevar una vida normal, trabaja en una compañía eléctrica y casi no sale de su pueblo. Todos le conocen y no necesita estar dando explicaciones permanentemente, algo que ya le cansa.

Su aspecto le ha generado problemas, sobre todo cuando va al volante; a veces le han detenido y hasta ha presentado su certificado de nacimiento.

"No juzgues a la gente por su apariencia", dice. "No puedes vivir mi vida, en mi situación no sabes en qué tipo de persona te convertirías", señala.

La pesca y la caza, sus aficiones

Sus grandes aficiones son pescar y cazar. Le gusta estar solo, pero también con su novia. Salen desde hace cuatro años, aunque se conocen hace tiempo; por eso dice que a ella no ha necesitado contarle nada.

Pero a diferencia de Benjamin Button, Dennis sí sabe lo que siente al envejecer... y siente que se hace mayor aunque siga pareciendo un niño.