Corre una ultramaratón diaria durante 86 días para cumplir su sueño y recorrer todo Perú

Savas Coban es un atleta alemán que se ha puesto un reto extremo: salir desde Lima y dar la vuelta a Perú corriendo y volver de nuevo para enseñarnos el país y toda su diversidad. Una aventura nada fácil donde se ha tenido que enfrentar a todo tipo de condiciones climáticas porque Coban se ha recorrido todo el país de una punta a otra para completar el reto personal que ha tenido durante toda su vida y que se había convertido en una necesidad para él.

"Algunos días tenía dolor constante, me sangraban los pies, pero no podía parar"

Una aventura nada fácil porque en estos 86 días ha pasado de los picos nevados de los Andes, con unas temperaturas muy bajas, a la dureza del desierto atravesando la selva amazónica, y sin perderse tampoco sus playas o los pueblos más pequeños del país. Eso sí, no podía parar en ninguno de ellos porque tenía que correr más de 60 km diarios: "Algunos días tenía dolor constante, me sangraban los pies, pero no podía parar".

La rutina de este atleta ha sido muy sencilla: se levantaba, se ponía a caminar y solo paraba durante la noche para alimentarse y dormir.

Esfuerzo mental

Pero aunque las condiciones parezcan lo más duro a lo que se ha tenido que enfrentar, no lo es, porque para él lo más complicado ha sido el esfuerzo mental que ha tenido que hacer: "No importaba cómo fuese el día, te ibas a dormir, cerrabas los ojos y sabías que al día siguiente volvías a empezar de nuevo y eso era en lo que me apoyaba".

Sin embargo, no pensó en rendirse porque sabía que el esfuerzo merecería la pena: "Este es mi sueño, es mi pasión y por eso tenía que llegar hasta el final". Y es que este alemán siempre ha pensado que "si tú deseas algo con mucha fuerza, nada puede pararte". Y por eso, él seguirá conquistando todos los países que se proponga en sus próximas aventuras.