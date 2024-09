La CONMEBOL acepta un partido del Mundial a 4.000 metros de altura: ¿Cuáles son los riesgos para los jugadores?

La selección boliviana de fútbol habitualmente disputa sus partidos en el Estadio Olímpico Hernando Siles, en La Paz. Esta instación se caracteriza por estar a 3.581 metros de altitud, lo que provoca que muchos de los jugadores que juegan en él, sufran náuseas, mareos o vómitos provocados por la falta de oxígeno en esta ubicación.

Bolivia disputa el siguiente partido de la clasificación para el Mundial 2026 contra Venezuela y ha solicitado a la CONMEBOL un cambio de sede. La federación boliviana quiere disputar la séptima jornada de clasificación en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altura y el organismo sudamericano ha dado el visto bueno para que el partido contra la 'vinotinto' se dispute en esta ciudad.

No hay ningún riesgo

Carlos Salinas, doctor del Instituto Boliviano de Biología de la Altura (IBBA), es conocedor de los muchos deportistas que se quejan de las condiciones en las que se compite, pero tras varias pruebas y estudios realizados asegura que "no hemos encontrado daños en los deportistas".

Injusticias y ventajas

Muchos de los equipos que han jugado en La Paz contra los bolivianos han denunciado que los jugadores locales parten con cierta ventaja al estar acostumbrados a jugar con estas condiciones. Ante esta polémica, el capitán de 'la verde', Luis Haquín, ha salido en defensa de la selección: "es muy difícil sacar ventaja si no trabajamos y no proponemos en el campo". El seleccionador boliviano, Óscar Villegas, habla de "una injusticia no jugar donde vives, en tu estadio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com