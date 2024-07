Tour de Francia 2024: Perfil y recorrido de la etapa 13 entre Agen y Pau (165,3 km)

La calma después de la tempestad, o en este caso antes... Los ciclistas afrontarán este viernes un día tranquilo en la etapa 13 del Tour de Francia antes de los exigentes recorridos del sábado y especialmente del domingo con la etapa reina.

Día para el sprint... o incluso para la escapada

Etapa llana, con 2.000 metros de desnivel y con final en la localidad gala de Pau. Día propicio para un final al sprint en el que tendrán que asomar la cabeza los grandes velocistas, no obstante, los dos puertos finales de cuarta categoría podrían dar una buena oportunidad a la escapada si los fugados son capaces de llegar a los últimos kilómetros con suficientes fuerzas y una importante diferencia respecto al pelotón.

Eso sí, ambos puertos no llegarán ni a cuatro kilómetros de subida ni superan el 7% de desnivel.

Girmay gana su tercera etapa y Roglic vuelve a caerse

En cuanto a lo sucedido en la jornada de jueves, el eritreo de 24 años Biniam Girmay volvió a llevarse la victoria de etapa al sprint y sumó su tercer triunfo en lo que llevamos de carrera siendo el único que ha repetido, y no solo una sino hasta en dos ocasiones. "A partir de ahora, continuaré muy centrado en el esprint. Quiero agradecerle a Dios el darme mucha fuerza y poder. Sin Dios no podríamos hacer nada y estoy muy feliz. Gracias a mi equipo y a la organización, a todos. Sin ellos no podría demostrar que soy el más rápido, así que estoy superfeliz", admitió el africano tras otro éxito ¿Repetirá hoy sumando su cuarta victoria?

Fue un día sin cambios en la general, con un pequeño susto de Pogacar, que se vio involucrado en una caída, pero que sí eliminó completamente de la lucha al esloveno Primoz Roglic tras caerse a pocos kilómetros de meta y ceder casi dos minutos y medio con el pelotón. El tres veces campeón de la Vuelta a España cayó hasta el sexto puesto de la clasificación general, a 4:42 de su compatriota Pogacar.

Ascendió así una posición Carlos Rodríguez, hasta el quinto puesto, con dos segundos menos que Primoz.

Así va la clasificación general del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar sigue liderando la clasificación general tras las doce primeras etapas. Así está formado el top 10 antes del comienzo de la etapa 13. Hasta tres ciclistas españoles se encuentran entre los diez mejores clasificados:

1. Tadej Pogacar: 35:42:42

2. Remco Evenepoel: a 1:06''

3. Jonas Vingegaard: a 1:14''

4. Joao Almeida: 4:20''

5. Carlos Rodríguez: a 4:40''

6. Primoz Roglic: a 4:42''

7. Mikel Landa: a 5:38''

8. Adam Yates: a 6:59''

9. Juan Ayuso: 7:09''

10. Giulio Ciccone: a 7:36''

