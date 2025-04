Quién es Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a España e investigado por la desaparición y asesinato de cuatro personas

El nombre de Luis Alberto Herrera Herrera ha acaparado los titulares de muchos medios deportivos y generalistas después de conocerse que está siendo investigado por la desaparición forzada de cuatro vecinos suyos, ocurrida hace más de 20 años. La jueza María del Pilar Bocarejo, del Juzgado Cuarto Penal con Función de Conocimiento de Fusagasugá, ciudad del departamento de Cundinamarca de donde es oriundo y reside Herrera, ordenó a la Fiscalía investigar al exciclista después de que dos paramilitares aseguraran que recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.

Luis Fernando Gómez Flórez, uno de los paramilitares, apuntó que el objetivo era "mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla" y que en realidad eran vecinos del deportista identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, "desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares", según señala el documento judicial.

El propio Lucho Herrera aseguró que "jamás" ha pertenecido a organizaciones criminales y aseveró que está dispuesto a dar las explicaciones necesarias ante la Fiscalía. "Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta", indicó el exciclista colombiano.

¿Quién fue Lucho Herrera?

Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como Lucho Herrera, fue un ciclista colombiano que brilló en la década de 1980, siendo profesional entre 1982 y 1992, y coleccionando 30 triunfos, entre las que destaca la Vuelta a España ganada en 1987. Consumado escalador, el exciclista colombiano logró adjudicarse el maillot de la montaña en las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

Lucho Herrera fue el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar una de las tres Grandes Vueltas, la Vuelta a España en 1987. Dos años antes, en 1985, se había adjudicado la Vuelta a Colombia, dos etapas del Tour de Francia y el maillot de la montaña de la ronda gala.

En 1987 llegó su mayor triunfo, la Vuelta a España. Además, Lucho Herrara se llevó una etapa de la ronda española y el maillot de la montaña de la carrera española. Ese mismo año se adjudicó el maillot de lunares rojos del Tour de Francia.

En 1988, Lucho Herrara ganó la Dauphiné Libéré y al año siguiente, en 1989, ganó dos etapas del Giro de Italia y se enfundó el maillot de la montaña de la ronda italiana. El exciclista colombiano añadió un triunfo de etapa en la Vuelta a España de 1991 y un nuevo maillot de la montaña en la ronda española. Además, ganó su segunda Dauphiné Libéré y se anotó un triunfo en la Volta a Catalunya.

En 1992, su último año como profesional, ganó una etapa del Giro de Italia, otra en la Vuelta a Aragón y una etapa en la Vuelta a Colombia.

Lucho Herrera puede presumir de ser el único ciclista, junto con el español Federico Martín Bahamontes, en haber ganado el maillot de la montaña en Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

