Muere Lieuwe Westra, exciclista neerlandés, a los 40 años

Lieuwe Westra, ciclista profesional desde 2006 a 2017, falleció este pasado sábado por causas que todavía se desconocen. El deportista neerlandés colgó la bicicleta en 2017 después de haber pasado por grandes equipos como Vacansoleil y Astana.

Nada más retirarse confesó que llevaba tiempo luchando contra la depresión y según informan medios de su país padeció este trastorno hasta los últimos días de su vida.

En su autobiografía admitió haberse dopado

Westra consiguió victorias en grandes vueltas como la Dauphiné, París-Niza o la Volta a Catalunya. Justo un año después de retirarse (2018) publicó su autobiografía 'La Bestia, la vida ciclista de Lieuwe Westra' en la que admitió haberse dopado, utilizó cortisona varias veces en su carrera, así como tramadol y cafeína. Además, en este mismo libro explicó cómo llegó a comprar su victoria en el Memorial Arno Wallaard tras pagar 1000€ al ciclista Eric Baumann.

"Me di cuenta que si quería estar con los buenos, tenía que ir al límite de lo permitido. Me quedó claro que con el entrenamiento duro no llegaban sólo las victorias", detalló en su autobiografía.

Su biógrafo, Thomas Sijtsma, ha anunciado el fallecimiento del exciclista en su cuenta personal de Twitter: "Lieuwe Westra (40) falleció el sábado por la tarde. El ex ciclista peleó consigo mismo en los últimos años y perdió. Descansa en paz, Bestia".