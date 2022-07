María José Silvestre termina 3º en las 24 horas de Nurburgring en bicicleta, el circuito más largo del mundo

En lo más alto del podium en su categoría y tercera en la general, María José Silvestre ha demostrado ser imbatible, ha recorrido casi 500 kilómetros sin parar en 24 horas en este mítico circuito de velocidad de Alemania.

"Uno, dos, tres", así comenzaban las 24 horas de ciclismo en Nürburgring, un circuito de más de 26 kilómetros donde se sufre mucho en las subidas y se baja a toda velocidad: "Me he llegado a poner a 101 km en bici, la primera vez que lo he hecho en mi vida", explica.

El circuito es un continuo sube y baja con ascensos muy duros de más del 17% pero sobre todo con unas bajadas que superan fácilmente los 90 kilómetros hora, y creo que he llegado a los 100", queda claro que el asfalto del circuito es clave: "Tiene agarre porque ahí disputan carreras los pilotos de F1", dice María.

Tiene un equipo detrás, como en F1...

También da confianza saber que tienes un equipo detrás, igual que en la Fórmula Uno o en MotoGP. Un momento crítico es la noche, pero ella iba muy bien preparada comparada con otros: "Muchos iban sin luz pero yo quería ir muy fuerte y sí la llevaba".

Y con el día llegó el momento de llegar a la meta con 496 kilómetros recorridos, tercera en categoría absoluta y ganadora en mayores de 50 años, María José tiene 56. Posaba feliz con la bandera española en la mano que volvía a lucir luego en lo más alto del podio.