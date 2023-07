Jonas Vingegaard, ante las acusaciones de dopaje: "No tomaría nada que no daría a mi hija"

Jonas Vingegaard dejó sentenciado el Tour de Francia en la etapa del miércoles en Courchevel tras la brutal pájara que sufrió Pogacar. El ciclista danés, salvo hecatombe, llegará con el maillot amarillo a París este domingo, pero el de Jumbo-Visma ha visto como las acusaciones de dopaje aparecían sobre su figura. Vingegaard tuvo que salir al paso y aclarar que nunca ha tomado ninguna sustancia prohibida.

"Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija", aseguró el corredor danés.

Y es que su exhibición en la contrarreloj del martes ha levantado unas sospechas infundadas que el ciclista danés ha tenido que atajar.

El director del Tour, Christian Prudhomme, consideró legítima la duda, pero recordó que el ciclismo se somete a controles independientes y que el maillot amarillo no pasa un día sin ser testado. De hecho, tras la contrarreloj, todos los corredores de su equipo y los del UAE de Tadej Pogacar fueron sometidos a controles sanguíneos antes del inicio de la etapa 17.

"Pogacar no abandona nunca, va a intentar algo, estoy convencido"

Jonas Vingegaard también habló sobre la lucha con Pogacar por el Tour de Francia y no descartó al esloveno pese a la ventaja de 7:35 con la que cuenta a falta de cuatro etapas.

"Estoy aliviado, tener más de 7 minutos de ventaja es formidable. Pero todavía no estamos en París, quedan etapas peligrosas, tengo que seguir haciéndolo lo mejor posible", señaló el ciclista del Jumbo.

"Pogacar no abandona nunca, va a intentar algo, estoy convencido. Tengo que estar preparado. Todavía quedan por delante etapas muy peligrosas", señaló el danés, que va camino de conseguir su segundo Tour consecutivo.

"He luchado contra él todo el Tour. Teníamos un plan y ha funcionado bien. No es bonito para Tadje perder de esta manera, pero nosotros miramos nuestra carrera, estoy contento de tener el maillot amarillo un día más", aseguró Vingegaard.

Al danés solo le resta superar una reválida, la penúltima etapa, una cita en la alta montaña de los Vosgos, que afronta con todas las cartas en su mano para ganar, a sus 26 años, su segundo Tour de Francia.