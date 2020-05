El reto ciclista de Daniel Zaragoza, truncado por el coronavirus en la Patagonia: "No he pinchado nunca"

Al aventurero Daniel Zaragoza la pandemia de coronavirus le pilló en mitad de un reto en la Patagonia argentina... y allí se ha quedado. Su viaje ha quedado en pausa por culpa del coronavirus. Daniel Zaragoza partió el 30 de diciembre de Ushuaia, en Argentina, y pretendía llegar a Alaska.

Sin prisas, sin fechas, ha recorrido 3.700 kilómetros y se ha visto obligado a parar en Zapala, al final de la Patagonia: "Me encontré que habían implantado la cuarentena y que tenía que parar".

A su lado, su compañera incansable: la bicicleta 'Peregrina'. "Me la regaló una amiga hace 30 años", relata. "No he pinchado ni una vez en 2.000 kilómetros en España y estos 3.700 kilómetros", cuenta.

Escritor, viajero incansable y apasionado del deporte. En la aventura de Daniel Zaragoza han quedado ya recuerdos inolvidables en el Perito Moreno o el Cerro Torre.

Su único contratiempo, los vientos de hasta 120 km/h. Daniel está escribiendo su último libro en la casa que le han prestado: 'Escribiendo el mundo'. Forma parte de un proyecto que comenzó en 2012. Ahora, eso sí, será difícil cruzar fronteras y Alaska tendrá que esperar.