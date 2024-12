Ares Masip, ciclista española, denuncia abusos sexuales en la Copa del Mundo de MTB: "Me repitió que me violaría"

La ciclista española Ares Masip ha denunciado este miércoles que sufrió abusos sexuales durante la pasada edición de la Copa del Mundo de MTB en Leogang, Austria.

Masip, de 29 años, lo ha anunciado en una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece explicando lo sucedido.

La denuncia de Masip en su Instagram

"Hola, soy Ares Masip, ciclista de montaña, y en 2023 fui abusada sexualmente en el paddock de la Copa del Mundo de Leogang por parte de un corredor. La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales.

"Me tapó la boca, me cogió de los brazos y me repitió que me violaría mientras me intentaba desnudar"

Yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotar su pene por mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Solo le pedía que parase, que no quería. Quise gritar, apartarle o irme. Pero él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me repitió que me violaría mientras me intentaba desnudar.

Al principio intenté olvidarlo y hacer como si no hubiese pasado nada. Pero pasaron los meses y coincidimos en las carreras y cada vez sentía más asco y rechazo. Poco a poco fui consciente de la gravedad de los hechos y, me ha costado mucho, pero he decidido poner una denuncia. A nivel judicial no sé qué pasará porque no está siendo un proceso fácil pero lo quería hacer público porque, desgraciadamente, estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. ¡Ya basta de tanta impunidad!".

El corredor lo habría intentado con otra ciclista

Ares Masip es una ciclista de enduro que ha sido subcampeona de España en tres ocasiones y tal y como ha confesado en una entrevista en esport3 decidió denunciar lo sucedido meses después tras enterarse de que el corredor había intentado hacer lo mismo con otro ciclista. También fue fundamental la conversación con un especialista en violencia masculina.

