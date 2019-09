Cayetano Martínez de Irujo se confiesa como un auténtico seguidor del Atlético de Madrid en la entrevista exclusiva en Antena 3 Deportes: "¡Todos los del Atleti somos buena gente! Todos los atléticos. Hemos perdido y sales charlando tranquilamente. Ese ambiente, esa familia... me siento como en mi familia".

"Para mí ganar era un accidente. Me costaba tanto con todo el embrollo mental que tenía... De repente ganaba un campeonato del mundo, era récord mundial... estaban todos los jinetes de sudamérica con champán. Y yo me quedaba en shock. Me había costado tanto eso que me costaba creérmelo", cuenta sobre sus victorias en hípica.