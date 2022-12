Carolina Marín: "Sería un sueño ganar el Premio Princesa de Asturias"

Carolina Marín ya aterrizó en el aeropuerto de Barajas con su trofeo mundialista y aún incrédula por su hazaña. La onubense ganó el Mundial por tercera vez en su carrera, algo que nadie había logrado antes.

"Aún no me lo creo, necesitaré dos o tres días para descansar y asimilar lo que he hecho", dijo Carolina Marín a su llegada a España.

Sobre el Premio Princesa de Asturias, la andaluza dijo que sería un "sueño" poder ganarlo.