Una cabra se cuela en una carrera y recorre 12 kilómetros con los participantes

¿Se imaginan tener a una cabra como compañera de carrera? Pues a los vecinos de Grazalema, un pueblo gaditano, les ha ocurrido. Mientras que algunos participantes corrían tranquilamente en el primer pelotón de la prueba, otros tenían como compañera a una runner inesperada, nada más y nada menos que a una cabra, que por cierto, tiene nombre, Bandolera.

Este animal se ha convertido en el foco de todas las miradas tras recorrer 12 kilómetros con algunos de los participantes. Su destino fue la plaza del pueblo de Grazalema, dónde una voluntaria la cogió y la metió en el patio interior del Ayuntamiento. José María, su propietario, fue a por ella en furgoneta. En Antena 3 Deportes hemos hablado con Raúl Ortiz, ganador de la carrera y con Ismael Villaluenga, organizador de la prueba, entre risas nos han contado la expedición de esta amigable compañera de aventuras.

"La cabra me metió dos cabezazos y creía que me tiraba al suelo"

"Pasamos por una zona dónde había muchas cabras sueltas y una de ella se acercó y me dio algún que otro cabezazo, pensaba que me tiraba. Tras eso, empecé a correr más rápido para ver si me seguía y venía, se quedó atrás con los otros corredores", recuerda Raúl entre risas como se hizo amigo de 'Bandolera'.

"Huele uno a monte"

Este malagueño fue acompañado por la cabra durante medio kilómetro. Tras ese tiempo, Raúl cuenta que no la volvió a ver. Cuando acabo la carrera contó el suceso a sus familiares y no le creían. "Yo estaba centrado en la carrera, no quería entretenerme con la cabra, porque sino no acaba ni ganaba la carrera, que era mi objetivo", cuenta entre risas.

Una aventura no sólo para los corredores, si no también para los espectadores que tal y como cuenta Raúl, la gente se hizo fotos con ella y la grabaron. "Llevaba una crema en los pies y pensaba que me seguía por el olor. Cuando uno corre por esos senderos huele uno a monte", cuenta entre risas.

"Es la primera vez que nos pasa"

"El dueño me ha comentado si para el año que viene le buscamos un dorsal a la cabra. Habrá que buscarla una mochila y todo el material para que pueda estar con nosotros", cuenta Ismael, el organizador entre carcajadas.

Una aventura difícil de olvidar para todos y que el propio Ismael cuenta que es la primera vez que les ha pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com