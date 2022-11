El boxeo causa furor entre las mujeres libias: "Fui criticada por mucha gente"

Hasta hace 11 años las mujeres libias no podían boxear. Durante más de tres décadas lo tuvieron terminantemente prohibido. El combate más duro lo lidian en la calle... con una sociedad que las juzga. Pelean por normalizar que las mujeres puedan llevar una vida saludable gracias al deporte.

Golpean con fuerza a la desigualdad

Sabah Mounir es boxeadora y un espejo en el que podrían mirarse muchas niñas libias que buscan una herramienta para encontrarse mejor con ellas mismas. Es una fiel defensora del boxeo como forma de sentirse libre y saludable. La joven libia asegura que el boxeo es una liberación: "Nuestra sociedad les dice a las niñas que practicar boxeo es una vergüenza pero es justo lo contrario".

En Libia han proliferado muchísimo los centros de boxeo para mujeres con el objetivo de animar a más niñas. Sabah Mounir invita a otras chicas a que lo prueben para sentirse más seguras a todos los niveles: "Si eres deportista es bueno para tu salud. Además podrías defenderte si te acosan por la calle y no tendrías miedo".

Boxeando en el "club de las estrellas"

Antena 3 Deportes entrado en el "club de las estrellas" en uno de esos centros de boxeo donde se ejercita un grupo de chicas adolescentes. Y las vemos empoderadas, a guantazos por la igualdad y allanando el camino a otras valientes. Para Heba Shalin no ha sido sencillo dar el paso: "Fui criticada por mucha gente. Me decían que me iban a golpear la cara. Me dio igual. Luche contra ellos".

Una lucha de gigantes, un pequeño paso más en un país en el que ser mujer es muy difícil.