Billy Kemper, doble campeón del mundo de olas gigantes, se parte la pelvis surfeando en Marruecos

Nadie está a salvo de sufrir un accidente en una sesión de surf, tampoco los mejores surfistas del mundo. Eso es lo que le ocurrió a Billy Kemper, cuatro veces campeón del Jaws Challenge y dos veces campeón del mundo de olas gigantes.

Y es que Kemper tuvo que pasar por el hospital tras fracturarse la pelvis mientras surfeaba en un slab de Marruecos en compañía de Luke Davis, Koa Smith y surfista local Jerome Sahyoun.

El accidente ocurrió cuando la ola cayó sobre Kemper, lo que propició que se golpeara contra algo -no se sabe si una roca o la tabla- y se rompiera la pelvis.

"No sé realmente lo que pasó. Fue tan violento que me dejó inconsciente. Hice todo lo posible para pedir ayuda o moverme, pero no pude porque mi cuerpo estaba agarrotado. Tengo suerte de que no haya venido una segunda ola detrás", comentó Kemper a Stab Magazine.

El propio Kemper publicó varias imágenes suyas en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver ya en la cama del hospital y también en el momento del accidente.

"Abrumado por la cantidad de amor y apoyo después de un accidente bastante malo. Muy agradecido porque este equipo esté aquí, pero lo más importante es que quiero agradecer a Jerome Sahyoun por todo lo que has hecho por mí, eres mi hermano de por vida. Volveré más fuerte que nunca", indicó Kemper en su publicación.