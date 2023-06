Belasteguín, sancionado por World Padel Tour por apartar y romper un micrófono

Fernando Belasteguín ha anunciado que no podrá estar en el WPT French Padel Open 2023 por la sanción impuesta por World Padel Tour tras el incidente en Vigo con el micrófono del banquillo. En el pasado WPT Vigo Open 2023, Fernando Belasteguín apartó el micrófono del banquillo durante su duelo de cuartos de final ante Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno en un calentón.

Tras aquella acción, Bela se disculpaba en redes sociales: "Pedir disculpas al público por mi enfrentamiento con el micrófono, soy consciente de que la gente desde sus casas les gusta escuchar lo que pasa en los banquillos, pero a mis casi 44 años aún no he aprendido a gestionar del todo algunas emociones en partidos con una tensión deportiva como el de ayer…prometo seguir intentándolo y mejorar. ¡Gracias World Padel Tour por mostrar a la gente lo que no se debe hacer!".

El pasado jueves, desde World Padel Tour le comunicaba su sanción, que finalmente ha sido económica y deportiva, por la que no podrá estar en el próximo torneo del circuito, que será el WPT French Open del 10 al 18 de junio.

Comunicado oficial de Fernando Belasteguín

"Siento mucho comunicar que no voy a poder disputar el próximo torneo en Francia.

World Padel Tour me comunicó oficialmente el pasado Jueves durante la competición del Marbella Master, que a parte de una multa y sanción económica (cuantía superior al premio percibido), también ejecutaba una sanción deportiva sobre mi, prohibiéndome disputar el próximo torneo French Padel Open por mi error de conducta en Vigo por el incidente acaecido con el micrófono del banquillo.

Tal y como hice en su día disculpándome en el post gráfico que World Padel Tour subió a sus redes sociales, mostrando al mundo un error de conducta en un momento de calentón en el banquillo, hoy me gustaría disculparme con el público francés por no poder acudir a disputar el torneo en tierras francesas.

Espero volver a tener la oportunidad de jugar pronto en Francia.

Seguiré entrenando con la misma pasión que lo hice toda mi carrera deportiva.

Un saludo a todos los seguidores y amantes de nuestro hermoso deporte, EL PADEL.

Bela".