El bate 'Torpedo' revoluciona el mundo del béisbol

La llegada de los bates 'Torpedo' ha sacudido la industria del béisbol, transformando la forma en que se juega el deporte y generando tanto entusiasmo como controversia. Estos nuevos bates, que combinan una tecnología innovadora con un diseño único, están marcando un antes y un después debido a un récord histórico: los 22 'home run' que han conseguido los New York Yankees en sus 6 primeros partidos, el doble que el resto de equipos.

El bate 'Torpedo' presenta un diseño distintivo, aunque parecido a los demás, en el que destaca la mayor superficie cerca del mango.

"La principal diferencia con el bate 'Torpedo' es que aprovechamos esa masa extra que se encuentra aquí abajo, en el extremo, y la trasladamos a donde el jugador suele tener mayor contacto y donde se aprecia más el rendimiento", ha explicado Jared Smith, fabricante de el 'Torpedo'. Esta configuración redistribuye el peso, optimizando el punto de contacto y mejorando la potencia y el control al golpear la pelota. Aunque algunos aficionados perciben que este diseño ofrece una ventaja competitiva, los bates han sido verificados como legales según las regulaciones actuales de la MLB.

"¡Un jugador tras otro comenzaron a llamarnos! Pensamos: '¡Guau! Esto va a arrasar en la liga", recuerda Jared Smith.

El artifice ha sido Aaron Lenhardt, un ingeniero que ha sido fichado como una estrella por los Miami Merlins que todavía no se ha acostumbrado a ser el centro de atención. "Hay muchas más cámaras aquí hoy de las que estoy acostumbrado. Suelo estar detrás. Estos días han sido surrealistas", reconoce Aaron Lenhardt.

Opiniones contradictorias

Aunque muchos jugadores están emocionados por las ventajas de los bates Torpedo, no todos comparten la misma opinión. Varios amantes del béisbol consideran que este avance técnico altera la esencia del juego, argumentando que la habilidad del bateador debería ser más importante que el equipamiento utilizado.

A pesar de esto, otros, defienden la innovación, afirmando que los bates siguen cumpliendo con las regulaciones de la liga y que la habilidad de los jugadores sigue siendo determinante. El jugador Drew Avans ha dejado claro que "si no me encuentro cómodo con él en mis manos no lo usaré. Los dos últimos días me sentí bien, hoy no tanto, así que lo cambiaré".

A pesar de que no todos están seguros de usarlo, en la fábrica de este bate no dan abasto. En todo el año pasado apenas vendieron 200 unidades y en los últimos días esa cifra se ha disparado, llegando a vender 200 bates en unas horas.

