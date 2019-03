Willy Hernangómez: "Del proyecto de Phil Jackson me ha convencido todo, es una apuesta por mi futuro"

El internacional con la selección española de baloncesto Willy Hernangómez afirmó este domingo estar "cumpliendo un sueño" tras haber firmado con los Nueva York Knicks aunque dejó claro que está "centrado en la selección" pues su deseo es estar con el equipo en los Juegos Olímpicos de Río el próximo mes de agosto.

"Estoy muy feliz, llevo dos días muy contento. Estoy cumpliendo un sueño que es poder estar con Knicks, pero ahora estoy centrado en la selección. Quiero ganarme un sitio aquí para estar en los Juegos, así que feliz por estar aquí con la selección y por haber firmado con los Knicks", apuntó Hernangómez tras el entrenamiento matinal del equipo.

El pívot indicó que el Real Madrid habría sido "una opción", pero que la franquicia neoyorquina ha mostrado un gran interés "muy constante todo el año" en él.

"Sus managers generales han hablado conmigo constantemente y han venido aquí a verme. Ellos están contentos de que pueda estar en la franquicia y yo muy feliz de poder dar un paso importante en mi carrera", añadió.

En la 'Gran Manzana' se volverá a encontrar con el letón Kristaps Porzingis, con el que jugó en el Baloncesto Sevilla entre los años 2013 y 2015, y quien "influyó en gran parte" en su elección.

"Lo ha hecho muy bien el año pasado, es como el jefe allí y para mí es un honor poder volver a jugar con él, más aún en Nueva York, una ciudad increíble donde los fans son muy cercanos y aprietan mucho. Estoy deseando llegar, conocer a la gente, a los compañeros y por qué no, hacer grandes cosas el año que viene", señaló.

"Del proyecto de Phil Jackson me ha convencido todo, es una apuesta por mi futuro. He notado que tienen confianza en mí, en que van a trabajar conmigo, en que me voy a sentir a gusto. Kristaps está en el equipo y es para mí un pilar muy importante. Hay jugadores de muchísimo nivel y nuevos fichajes. Es una pena lo de Jose (Calderón) porque me hubiese gustado estar con algún español, pero Derrick Rose creo que nos va ayudar muchísimo y estoy centrado aquí pero con muchísimas ganas de que sea septiembre e ir para allá", sentenció.

Willy Hernangómez no dudó en hablar también de su hermano Juancho, 'drafteado' en el puesto 15 por Denver Nuggets y disputando la 'Summer League'.

"Le veo cuando puedo en sus partidos de la Liga de Verano. Jugó de titular, lo está haciendo muy bien, viene un año muy largo y todavía no ha descansado, pero él está encantando, está en una nube, muy ilusionado, cumpliendo un sueño también para él y yo le animo a que se quede en Denver y a que aproveche la oportunidad", afirmó.

"Las cosas están pasando muy rápido, hay que disfrutar de lo que está sucediendo en el momento y no mirar mas allá sino centrarse en el presente. Esto es un premio al trabajo, al esfuerzo y al sacrificio y voy a seguir así porque soy un jugador muy ambicioso y sé que tengo mucho que mejorar en todas las facetas y quiero hcerlo", subrayó.

En cuanto a la concentración de la selección española, el pívot aseguró que "van unos cuantos días de sesiones duras, de entrenamientos con muchísima intensidad".

"Estamos trabajando muy bien y veo al equipo en buena línea, con muchísimas ganas, con ambición y sobre todo, consciente de que queda mucha pretemporada y de que estamos trabajando muy bien", indicó. Sobre los rivales a los que se medirá España en la cita olímpica, recordó que para "hacer grandes cosas" hay que ganar a todos.

"Son todas grandísimas selecciones con mucho nivel, lo han demostrado en sus torneos. Es un grupo complicado y en unos Juegos si queremos hacer grandes cosas hay que ganar a grandes equipos; esté quien esté hay que ganarles", espetó.