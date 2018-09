JR Smith se tatúa el logo de una marca de ropa en su pierna derecha y podría ser multado

JR Smith, jugador de los Cleveland Cavaliers, ha sido noticia en las últimas horas en la NBA. El escolta se ha tatuado en el gemelo de su pierna derecha el logo de una conocida marca de ropa (Supreme).

Este tatuaje le puede valer una multa por parte de la NBA, que le ha dado un aviso: o cubre su tatuaje o será multado cada vez que se le vea durante un partido.

JR Smith got a Supreme tattoo. He now says the league has threatened to fine him each game he doesn’t cover it. The NBA has long contended they own the athlete’s skin while on the court. Been that way since Rasheed tried to get a Nestle tattoo in 2001. pic.twitter.com/vSjovZnGeU