Sergio Scariolo dirige con los Raptors su primer partido oficial en la NBA como entrenador principal

Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso ha debido pensar Sergio Scariolo tras dirigir y ganar su primer partido como entrenador principal en la NBA. El seleccionador español es entrenador asistente de Nick Nurse desde el año 2018, pero hasta hoy, nunca había tenido la oportunidad de sentarse en el banquillo como entrenador principal.

Sin embargo, las oportunidades siempre llegan. El 'head coach' de los Toronto Raptors, Nick Nurse, y otros 5 miembros del cuerpo técnico entraron en el protocolo anticoronavirus y no pudieron dirigir el partido, por lo que Scariolo fue el elegido para dirigir a los canadienses en el partido contra Houston.

Tras un comienzo de temporada dubitativo, los Raptors han cogido carrerrilla y se han puesto 4º en la Conferencia Este después de ganar a los Rockets en un partido en el que se impusieron con claridad en el segundo y tercer cuarto. Scariolo se estrenó con victoria y los jugadores le regalaron el balón del partido y le brindaron un gran apaluso en el vestuario al terminar el partido.

Un balón que guardará con cariño

“Son las otras personas las que me hacen sentir que esto es especial porque estás tan concentrado en lo que estás haciendo, tratando de no joderlo, que no tienes demasiado tiempo para pensar en tus emociones”, dijo Scariolo tras finalizar el encuentro.

Kyle Lowry, capitán del equipo, fue el encargado de darle el balón de su primera victoria como entrenador en la NBA: "Guardaré el balón muy cerca de otros objetos que me han dado mis jugadores después de una medalla o un campeonato”, aseguró el seleccionador español.

“Designar a Sergio no fue difícil para nosotros. Lo hemos tenido aquí desde hace años. La experiencia que tiene, no sólo en la NBA sino como entrenador jefe internacional, ya sea en Europa o en la selección nacional (de España), ha hecho que no sea difícil", explicó Bobby Webster, mánager general de los Raptors.