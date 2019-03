Sergio Rodríguez, sobre los pitos al himno: "Hay que pasar página"

El base canario se ha sincerado ante los micrófonos de laSexta, preguntado acerca de los pitos al himno: "Yo creo que hay que pasar página, intentar estar bien, que cada uno piense lo que quiera. Hay que tratar de que cada uno haga lo que le salga y ya está, no hay que darle más importancia".

Los valores de Sergio Rodríguez pasan por España y también por el Real Madrid. Ha rechazado ofertas para volver a la NBA, igual que Sergio Llull.

¿Vuelta a la NBA? Parece que no

Al ser preguntado por su situación en el equipo y por los rumores de su salto a la NBA, no ha dudado: "Es muy difícil conseguir lo que hemos conseguido" y no se plantea su vida lejos de la capital. "Estoy en el Madrid muy bien, con un contrato muy bueno y no es renunciar a nada, estoy muy cómodo, firmé el contrato el año pasado y estoy muy contento de cumplirlo".

Además, está encantado con la afición y su cancha, el Barclaycard Center: "Ir a jugar al Palacio es una gozada para nosotros, y queremos seguir sintiéndolo". Sergio ha cumplido su sueño, ganando todo esta temporada con el equipo de Pablo Laso.