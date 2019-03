Serbia acepta las disculpas de Mirotic pero califica su acto como "inaceptable"

La Federación Serbia de Baloncesto ha condenado la acción de Nikola Mirotic, que rompió una bandera serbia tras perder ante Italia, resaltando que se trata de "un acto inaceptable", pero ha perdonado al jugador de la selección española al entender que "su explicación y su disculpa son honestas".

"La Federación Serbia de Baloncesto condena la acción Nikola Mirotic. Romper la bandera de Serbia es un acto inaceptable, independientemente de quién lo haga y en qué contexto. Viendo la grabación de lo ocurrido, creemos que Mirotic no vio que era una bandera serbia y que no era consciente de lo que hacía. Su explicación y su disculpa en Twitter son honestas", apuntó el organismo a través de un comunicado.

Tras dar por zanjado el asunto, la federación añadió que "la selección serbia seguirá participando en el Eurobasket". "Centramos toda la energía de nuestros chicos en los próximos partidos para cumplir con el objetivo principal de lograr una medalla y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro", apuntó.

Tras el tropiezo ante Italia, segundo de España en este Eurobasket, Mirotic se marchó visiblemente enfadado y las cámaras de televisión captaron el momento en el hispano-montenegrino entró al túnel y rompió una bandera de Serbia que le tendían desde la grada.

"Lamento profundamente mi reacción tras el partido. En ningún momento me doy cuenta que sea una bandera y menos la de Serbia. Estaba mirando al suelo con la tensión de la derrota y me he encontrado con algo en la cara. Jamás ofendería a ningún símbolo", aclaró Mirotic a través de su cuenta en Twitter.