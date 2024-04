Rudy Fernández anuncia su retirada a final de temporada: "Está claro que esto se está terminando"

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid y leyenda del baloncesto español, ha comunicado este jueves su decisión de retirarse del baloncesto a final de esta temporada. Tras más de 20 años en la élite y con un palmarés de auténtica leyenda, el genial jugador mallorquín pondrá fin a su carrera a los 39 años.

"Cumplo hoy 39 años y me siento muy agradecido de estar vinculado a este club (el Real Madrid) durante tantos años. Esto se está terminando. Llevo muchos años aquí, mucha tralla física y mental. Se está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sean el baloncesto ya disfrutar lo que me queda de estos meses para poder seguir cosechando títulos con el Real Madrid", indicó Rudy Fernández en la rueda de prensa previa al partido ante el Baskonia, de la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga.

"Es cierto que ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, física y mentalmente es muy duro porque son muchísimos partidos y creo que está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional", ha explicado Rudy Fernández.

Los periodistas preguntaron a Rudy si con esas palabaras daba a entender su retirada a final de temporada, a los que el jugador respondió lo siguiente: "Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Pero es cierto que ya llega un momento de mi carrera en el que ya tengo una edad, son muchísimos años como profesional. Me he sentido y me siento muy querido en el Real Madrid. Está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me piden y de disfrutar de mis compañeros en lo que me queda", apuntó Rudy Fernández.

Adiós a una leyenda del baloncesto español

La retirada de Rudy Fernández se une a las de otras leyendas del basket español como las de Pau y Marc Gasol, y supone el adiós a la mejor generación del baloncesto nacional. Rudy Fernández, a falta del final de temporada con el Real Madrid y la disputa de los JJOO con España, se retira con once medallas con la camiseta de la selección española: dos Mundiales (2006 y 2019), cuatro Europeos (2009, 2011, 2015 y 2022), una plata continental (2007), un bronce en el Eurobasket (2013), dos platas olímpicas (2008 y 2012) y un bronce olímpico (2016).

A nivel de clubes, Rudy Fernández levantó una Copa del Rey (2008) con el Joventut de Badalona, ​club en el que debutó en 2003, antes de comenzar en 2012 su etapa dorada en el Real Madrid, ganando otras seis Copas (2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024), tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), seis Ligas (2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022) y nueve Supercopas de España (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).

