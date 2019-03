Pau Gasol: "Vine a San Antonio Spurs para poder luchar por el anillo"

El veterano pívot español Pau Gasol vio cumplido otro sueño y objetivo como profesional de volver de nuevo a unas finales de la Conferencia Oeste, algo que no hacía en siete años, y que logró con los Spurs de San Antonio tras vencer su equipo por paliza de 75-114 a los Rockets de Houston en el sexto partido de las eliminatoria de semifinales. "Bueno para eso vine acá, a San Antonio, para poder ayudar a este equipo a este punto y tener la oportunidad de luchar por el anillo", declaró Gasol al concluir el partido en el que fue decisivo como titular con un doble-doble.

Ahora el gran reto para Gasol y los Spurs es enfrentar a los Warriors de Golden State, rivales en las finales, que barrieron por 4-0 las dos series que han disputado ante los Trail Blazers de Portland y los Jazz de Utah. "Ya estamos en las finales de conferencia contra el mejor equipo de la temporada regular. Un equipo muy peligroso, como sabemos, con grandes jugadores", valoró Gasol, que disputó 30 minutos en el sexto partido de la eliminatoria ante los Rockets que ganaron por 4-2 al mejor de siete. "Esperemos estar listos para el reto, porque es un reto el que tenemos por delante". comenta.

Gasol es consciente que, a diferencia de lo que sucedió con los Rockets, ellos no tendrán la ventaja de campo y por lo tanto será otro factor a tener en cuenta. "Ahora no tenemos el factor cancha a favor y empezamos bastantes rápidos, así que tenemos que prepararnos mental y físicamente lo antes posible para que no permita recuperarnos de esta serie", subrayó el mayor de los hermanos Gasol, que va a disputar las cuartas finales de conferencia como profesional.